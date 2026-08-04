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Царьград

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В Новороссийске взятку таможеннику увеличили со 100 до 200 тысяч рублей

В Новороссийске взятку таможеннику увеличили со 100 до 200 тысяч рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Фигуранты обвиняются в даче взятки должностному лицу таможенного органа и посредничестве в совершении данного преступления.

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