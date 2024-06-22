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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» интересовалась Ямалем, когда ему было 14 лет – у него видели потенциал для получения «Золотого мяча». Ламин не видел причин уходить из «Барсы»

«Бавария» интересовалась Ямалем, когда ему было 14 лет – у него видели потенциал для получения «Золотого мяча». Ламин не видел причин уходить из «Барсы»

Как сообщает Sky Sport, мюнхенский клуб обратил внимание на вингера «Барселоны», когда ему было 14 лет.

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