Городской туман живет по своим правилам: почему он цепляется за набережные, низины и узкие дворы

Туман в урбанистической среде ведет себя совсем не так, как в поле или лесу. Бывает, что в центре улицы видимость падает до нескольких метров, а буквально в паре кварталов дальше воздух остается прозрачным.
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