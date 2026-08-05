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Городской туман живет по своим правилам: почему он цепляется за набережные, низины и узкие дворы

Городской туман живет по своим правилам: почему он цепляется за набережные, низины и узкие дворы

Туман в урбанистической среде ведет себя совсем не так, как в поле или лесу. Бывает, что в центре улицы видимость падает до нескольких метров, а буквально в паре кварталов дальше воздух остается прозрачным.

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