Хотите рецепт, как стать очень крутым?Шаг первый — рождаетесь у известного папы.Шаг второй — получаете допуск в СИЗО и избиваете заключенного, причем демонстративно и на видео.
Адамомания. Или дискредитация по-восточному.
Комментарии
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Grandad
Волнуюсь за будущее этого несозревшего упитанного подростка, которого все убеждают, что он уже мужчина. Школу ему надо бы закончить, как его ровесникам.
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8 час.
Человек из прошлого
полностью поддерживаю.
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7 час.
Леонид
Нездоровую канитель грантушка покрывает своим бездействием.
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1 час.
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