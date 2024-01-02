Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Адамомания. Или дискредитация по-восточному.

Адамомания. Или дискредитация по-восточному.

Хотите рецепт, как стать очень крутым?Шаг первый — рождаетесь у известного папы.Шаг второй — получаете допуск в СИЗО и избиваете заключенного, причем демонстративно и на видео.

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Комментарии
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Grandad
Волнуюсь за будущее этого несозревшего упитанного подростка, которого все убеждают, что он уже мужчина. Школу ему надо бы закончить, как его ровесникам.
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полностью поддерживаю.
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Леонид
Нездоровую канитель грантушка покрывает своим бездействием.
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