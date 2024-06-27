«Мама, что же ты наделала?» — в сети обсуждают желание детей Пугачевой вернуться в Россию

Дети Аллы Борисовны Лиза и Гарри в достаточно раннем возрасте столкнулись с проблемой эмиграции. Говоря в целом, в данном понятии нет ничего негативного и многие люди наслаждаются жизнью за рубежом, считая это подарком судьбы, однако, нельзя отрицать, что переезд в другую страну — это не только увлекательный процесс знакомства с новой культурой, но и огромное количества трудностей.