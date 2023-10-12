Мэрия Новосибирска начала официально согласовывать внешний вид новостроек

На сайте муниципалитета опубликовали первые приказы о внешнем облике зданий.Первые приказы о согласовании архитектурно-строительного облика будущих зданий в Новосибирске опубликовали на официальном сайте города.
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