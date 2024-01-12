Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Airbus получит рекордные заказы в 2023 году, опередив Boeing по объемам поставок

Airbus получит рекордные заказы в 2023 году, опередив Boeing по объемам поставок, передает Reuters. Airbus сообщил о рекордных годовых заказах на реактивные самолеты и подтвердил рост поставок на 11% в 2023 году, сохранив тем самым первое место в производстве по сравнению с конкурирующим Boeing в течение пятого года.

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