БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    А нельзя как-то помешать этим болванам  взорвать дамбу?  С Зеленским понятно  : этот мини-Гитлер  давно продал свою с...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Вадим Скоробогатов
    ТВАРИ ПИНДОССКИЕ....Хватит с ними по хорошему...ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ НОРМАЛЬНЫЙ ЯЗЫК...ТОЛЬКО СИЛУ.Как американские ...
  • Надежда Никитина
    Одесса русский город. Скоро время придет и эту жемчужину у моря освободят от бандеровской грязи. ОДНОЗНАЧНО.Нацистка об одесс...

Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?

Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?

Вступит ли Иран в войну, или его прокси сами способны доставить проблемы еврейскому государству Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Михаил Нейжмаков Из-за действий Израиля открытие фронтов остается возможным, считают в МИД Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Скорее всего за этим нападением Хамас стоит ЦРУ.  Устроив беспредельный по дикости кровавый теракт, они сейчас взорвали Б.Восток и втягивают в войну ИРАН.  Американцы давно хотят прибрать иранскую нефть, как это сделали в Ираке, Ливии и частично в Сирии.  Нужен повод. Пробирка с стиральным порошком, как для Ирака, уже не прокатит. И обещание демократии, как в Ливии тоже.  Нужен именно взрыв ненависти с обеих сторон.  Что и было сделано.  А то, что погибнут десятки тысяч евреев и сотни тысяч арабов для США значения не имеет.  Тем более, если вспомнить, что были сообщения об обнаружении запасов газа на территории Палестины, то ради этого США угробят и Израиль, и арабские государства не задумываясь.  Тем более их собственными руками.  По этому принципу они уже воюют против России руками украинцев.  Главное оружия побольше туда подбрасывать.
Ответить
5 д.

Картина дня

наверх