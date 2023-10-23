Грозит ли Израилю «мусульманский интернационал»?

Александр Лагуткин

Скорее всего за этим нападением Хамас стоит ЦРУ. Устроив беспредельный по дикости кровавый теракт, они сейчас взорвали Б.Восток и втягивают в войну ИРАН. Американцы давно хотят прибрать иранскую нефть, как это сделали в Ираке, Ливии и частично в Сирии. Нужен повод. Пробирка с стиральным порошком, как для Ирака, уже не прокатит. И обещание демократии, как в Ливии тоже. Нужен именно взрыв ненависти с обеих сторон. Что и было сделано. А то, что погибнут десятки тысяч евреев и сотни тысяч арабов для США значения не имеет. Тем более, если вспомнить, что были сообщения об обнаружении запасов газа на территории Палестины, то ради этого США угробят и Израиль, и арабские государства не задумываясь. Тем более их собственными руками. По этому принципу они уже воюют против России руками украинцев. Главное оружия побольше туда подбрасывать.