ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

23 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек?

Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек?

Методы охоты большинства пауков надёжны как швейцарские часы. Но иногда восьминогие охотники перебарщивают с надежностью и превращают землю в минные поля, усеянные воронками и ловчими сетями! Так поступает черный эрезус, или паук-божья коровка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх