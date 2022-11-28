Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек?

Методы охоты большинства пауков надёжны как швейцарские часы. Но иногда восьминогие охотники перебарщивают с надежностью и превращают землю в минные поля, усеянные воронками и ловчими сетями! Так поступает черный эрезус, или паук-божья коровка.
Методы охоты большинства пауков надёжны как швейцарские часы. Но иногда восьминогие охотники перебарщивают с надежностью и превращают землю в минные поля, усеянные воронками и ловчими сетями! Так поступает черный эрезус, или паук-божья коровка.
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