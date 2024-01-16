Доходы ретейлеров от продажи умных бытовых гаджетов резко выросли

Доходы ретейлеров от продажи умных бытовых гаджетов в России в 2023 году резко выросли. Эксперты связывают это со снижением их средней продажной цены и напоминают, что после ухода с рынка ряда европейских и американских брендов появилось большое количество собственных торговых марок российских ретейлеров и пришли новые китайские игроки.