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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Доходы ретейлеров от продажи умных бытовых гаджетов резко выросли

Доходы ретейлеров от продажи умных бытовых гаджетов в России в 2023 году резко выросли. Эксперты связывают это со снижением их средней продажной цены и напоминают, что после ухода с рынка ряда европейских и американских брендов появилось большое количество собственных торговых марок российских ретейлеров и пришли новые китайские игроки.

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