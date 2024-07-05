Нижегородцы могут ознакомиться с основами кибербезопасности благодаря проектам Минцифры РФ. С 2022 года более 10 млн человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря «Госуслугам», социальным сетям и рекламным материалам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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