Заноза

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Европа сдалась варварам, но Россия готова ей помочь

Европа сдалась варварам, но Россия готова ей помочь

Предмет нынешнего удивления коллективного Запада — сохранность памяти русских. А значит, и сохранность наших традиций Сотрудники полиции около галереи Маурицхëйс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера Девушка с жемчужной сережкой.

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