Предмет нынешнего удивления коллективного Запада — сохранность памяти русских. А значит, и сохранность наших традиций Сотрудники полиции около галереи Маурицхëйс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера Девушка с жемчужной сережкой.