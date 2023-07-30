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ИГРУШКИ ЗАМИНИРОВАНЫ, ВЫХОДА НЕТ. НЕМЦЕВ ГОТОВЯТ К НОВОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

ИГРУШКИ ЗАМИНИРОВАНЫ, ВЫХОДА НЕТ. НЕМЦЕВ ГОТОВЯТ К НОВОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

ФОТО: KLYMENKO MARIIA/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА Министр иностранных дел Германии внезапно впала в истерику и наговорила о России такое, что хватило бы для обвинительного заключения на Нюрнбергском трибунале.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
А с чего такие фантазии? А с того, что во время Второй Мировой войны сами немцы минировали детские игрушки. Вспоминайте. Это их почерк. И по себе думают так и о других. Недавние истории вспомните, как ВСУ минировали детские площадки.
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1 д.
Юрий Рязанов
Сволочной народ достоин смерти !
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13 час.
Александр Самойлик
германию затем польшу первыми стереть с карты!!! гангрена не лечится!
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12 час.

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