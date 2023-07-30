ИГРУШКИ ЗАМИНИРОВАНЫ, ВЫХОДА НЕТ. НЕМЦЕВ ГОТОВЯТ К НОВОЙ БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

Андрей Васильченко

А с чего такие фантазии? А с того, что во время Второй Мировой войны сами немцы минировали детские игрушки. Вспоминайте. Это их почерк. И по себе думают так и о других. Недавние истории вспомните, как ВСУ минировали детские площадки.