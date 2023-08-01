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Вратарь «Миннесоты» Густавссон: «Надеюсь, через три года стану безоговорочным первым номером и мой следующий контракт в НХЛ будет длиннее»

25-летний голкипер договорился с клубом о средней зарплате 3,75 млн долларов в год, избежав арбитража.

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