Моди пообещал ускорить сотрудничество Индии и США при втором сроке Трампа

Сотрудничество Индии с США в период второго срока Дональда Трампа будет развиваться вдвое быстрее, чем ранее, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с американским президентом 13 февраля в Белом доме.
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