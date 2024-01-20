Кто в теремочке живет: сказочные сооружения советской империи

Пожелавший остаться неизвестным коллектив авторов фотоальбома о советской архитектуре отслеживает наиболее яркие и оригинальные ее проявления, начиная с первого десятилетия Советского государства, когда произошел переход от модерна к авангарду, и заканчивая перестройкой, когда все настойчивее заявлял о себе брутализм.
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