Кто в теремочке живет: сказочные сооружения советской империи

Пожелавший остаться неизвестным коллектив авторов фотоальбома о советской архитектуре отслеживает наиболее яркие и оригинальные ее проявления, начиная с первого десятилетия Советского государства, когда произошел переход от модерна к авангарду, и заканчивая перестройкой, когда все настойчивее заявлял о себе брутализм.