В Красноярском крае от отравления скончался четвертый ребенок — ГСУСК

В результате отравления многодетной семьи в деревне Красная Сопка Назаровского района скончался четвертый ребенок, сообщила 23 сентября пресс-служба регионального отделения Главного следственного управления СК РФ.
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