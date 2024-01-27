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Конец ли Америке: почему в США ужаснулись размером госдолга страны

Конец ли Америке: почему в США ужаснулись размером госдолга страны

Конец ли Америке: почему в США ужаснулись размером госдолга страны Евгения КомароваГосударственный долг Америки перешагнул отметку в 34 трлн долларов, став объектом обеспокоенности, как заявила глава Минфина США, Джанет Йеллен.

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