SpaceX запустила 23 спутника Starlink на орбиту

Компания по произодству космической техники SpaceX сообщила о выводе на орбиту 23 мини-спутников. Оборудование будет работать в составе сети интернет-покрытия глобальной системы Starlink, передает телеканал «Известия».
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