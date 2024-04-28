В Калининграде представили стендап-драму к 300-летию Иммануила Канта

В МИРА-центре современного искусства состоится показ стендап-драмы Дмитрия Минченка, посвященной Иммануилу Канту, философу, творчество которого было тесно связано с Кёнигсбергом, ныне известным как Калининград, сообщает «Российская газета».
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