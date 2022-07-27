Минобразования Намибии приостанавливает занятия в школах на два дня

Занятия в школах в четверг и пятницу, чтобы позволить учителям как государственным служащим проголосовать за запланированную профсоюзом всеобщую забастовку, приостановило министерство образования Намибии, сообщает 27 июля газета The Namibian.
Занятия в школах в четверг и пятницу, чтобы позволить учителям как государственным служащим проголосовать за запланированную профсоюзом всеобщую забастовку, приостановило министерство образования Намибии, сообщает 27 июля газета The Namibian.
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