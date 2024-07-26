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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Иванов о дедовщине в РПЛ: «Ее давно уже нет. Такого, как в армии, и не было. Пока из молодых мне никто не хамил»

Олег Иванов о дедовщине в РПЛ: «Ее давно уже нет. Такого, как в армии, и не было. Пока из молодых мне никто не хамил»

– Отношение к молодым футболистам поменялось? – Дедовщины давно уже нет. Да, в мою молодость было чуть пожестче, спрос побольше.

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