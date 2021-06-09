Русская весна

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Это карма: Поляки получили удар в газовой войне за «Северный поток — 2»

Это карма: Поляки получили удар в газовой войне за «Северный поток — 2»

Антироссийски настроенные поляки уже на протяжении долгого времени выступают против строительства «Северного потока — 2».

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Владимир Чернышов
Не построят. Наши будут тянуть резину с разрешением пересечь СП-2. Года три-четыре уйдёт на согласование. Нехай поляки покупают якобы американский газ.
Walery
Если газовый клиент является враждебным государством - газ не продавать или тройная цена. = Справедливо для Польши, Чехов, Украины и др. придурков.!

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