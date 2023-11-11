Пожалуй, лучшая притча о том, как заставить желания работать. На задворках Вселенной находился один магазинчик.
Притча о цене желания
Комментарии
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Jolie
Владимир))) ,, Вы так и не ответили про свои вредные или ошибочные желания. Про мои или абстрактно НЕ НАДО)
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Вы не хотите на открытом форуме обсуждать свои личные желания ...И это правильно !...И я о личном не хочу говорить... Что можно было написать - я написал.
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17 час.
Jolie
а, ну понятно) 🥲
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8 час.
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