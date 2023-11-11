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Притча о цене желания

Притча о цене желания

Пожалуй, лучшая притча о том, как заставить желания работать. На задворках Вселенной находился один магазинчик.

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Комментарии
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Jolie
Владимир))) ,, Вы так и  не ответили про свои вредные или ошибочные  желания. Про мои или абстрактно НЕ НАДО)
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Вы  не  хотите  на  открытом  форуме  обсуждать  свои  личные  желания ...И  это  правильно  !...И  я о  личном  не  хочу  говорить... Что  можно  было  написать  -  я  написал.
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17 час.
Jolie
а, ну понятно) 🥲
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8 час.

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