Притча о цене желания

Владимир))) ,, Вы так и не ответили про свои вредные или ошибочные желания. Про мои или абстрактно НЕ НАДО)

ВА

Владимир Акулов

Вы не хотите на открытом форуме обсуждать свои личные желания ...И это правильно !...И я о личном не хочу говорить... Что можно было написать - я написал.