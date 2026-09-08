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Царьград

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8-летний ребёнок в реанимации. Фура влетела в стоящую на трассе М-11 легковушку

8-летний ребёнок в реанимации. Фура влетела в стоящую на трассе М-11 легковушку

Ребёнок в реанимации, водитель фуры задержан. Тягач на скорости протаранил стоящую машину Kia на М-11 .

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