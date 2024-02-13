Медведев назвал реакцию Шольца на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»

Лидеры стран обычно не высказываются об интервью коллег из других стран, но в этот раз произошло попадание лекарства в цель, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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