Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Интересную историю придумали с этим огнем памяти.К 80-летию Велико...
  • Иван Иванов
    Животные лучше,вернее людей.У них нет корысти,нет зависти,если они любят, то любят до конца.Беги по радуге Рыжик,восс...Умер кот Хатико, ...
  • Андрей Шишинов
    А вот вопрос, надо ли это нам?В Финляндии сообщ...

В России могут проверить игрушки аниме-стилистики на предмет сексуализации детей

В России могут проверить игрушки аниме-стилистики на предмет сексуализации детей

Как сообщили RT, депутат Заксобрания Павел Крупник обратился в Министерство промышленности и торговли с просьбой провести проверку розничной торговли из-за возрастающего числа игрушек в стиле аниме и манга с детьми в непристойных позах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх