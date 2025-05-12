В России могут проверить игрушки аниме-стилистики на предмет сексуализации детей

Как сообщили RT, депутат Заксобрания Павел Крупник обратился в Министерство промышленности и торговли с просьбой провести проверку розничной торговли из-за возрастающего числа игрушек в стиле аниме и манга с детьми в непристойных позах.
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