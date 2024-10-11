Два человека погибли в лобовом ДТП в Крыму

Два человека погибли в лобовом ДТП в КрымуКак сообщили в Госавтоинспекции, вчера вечером водитель «RENAULT LOGAN» по неизвестной причине ехал по встречной полосе трассы «Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью» и врезался в «ВА3-21101»:«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили смерте.