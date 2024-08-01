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Подкорректировал лицо? Прилучного заподозрили в пластике

Подкорректировал лицо? Прилучного заподозрили в пластике

Актер Павел Прилучный не прибегал к серьезным пластическим процедурам для изменения своей внешности. С таким заявлением в беседе с изданием «Страсти» выступила столичный доктор эстетической медицины Наталья Михайлова.

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