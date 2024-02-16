Нардеп: Еврокомиссия может отменить закон о запрете УПЦ «в случае нарушений»

Глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Никита Потураев в комментарии «Главкому» заявил, что если во время второго чтения будущий закон о запрете УПЦ будет с «противоречивыми нормами», то в результате Еврокомиссия может заставить уже принятый закон отменить вообще.