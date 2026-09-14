Российские войска уничтожили украинские пункты управления БПЛА и взяли под контроль несколько населённых пунктов в Запорожской области

Российские военные вооружённой группировки «Восток» с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
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