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Регионы России

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Российские войска уничтожили украинские пункты управления БПЛА и взяли под контроль несколько населённых пунктов в Запорожской области

Российские войска уничтожили украинские пункты управления БПЛА и взяли под контроль несколько населённых пунктов в Запорожской области

Российские военные вооружённой группировки «Восток» с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

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