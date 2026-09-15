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Районная неделя

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Собянин: по Троицкой линии совершили свыше 38 млн поездок

Первый этап Троицкой линии из 11 станций был завершен год назад с открытием «Вавиловской», «Крымской», «ЗИЛ» и «Академической».

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