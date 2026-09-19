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Царьград

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«Водник» разгромил «Родину» 8:3 и вышел в финал Кубка России

«Водник» разгромил «Родину» 8:3 и вышел в финал Кубка России

Архангельский «Водник» гарантировал себе участие в финальной стадии Кубка России по хоккею с мячом. В матче предварительного этапа, состоявшемся в Ульяновске, северяне нанесли крупное поражение кировской «Родине» — 8:3.

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