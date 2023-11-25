В связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем КПП «Рафах» закрыли для всех граждан. Об этом журналисту агентства ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заверив, что ни один россиянин не останется без помощи.
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