В связи с четырехдневным перемирием между ХАМАС и Израилем КПП «Рафах» закрыли для всех граждан. Об этом журналисту агентства ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заверив, что ни один россиянин не останется без помощи.