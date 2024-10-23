Зря вы так с кораблем… Да, все как из бессмертного творения Ефима Чеповецкого для мультфильма снятого режиссером Давидом Черкасским по книге Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».
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Зря вы так с кораблем… Да, все как из бессмертного творения Ефима Чеповецкого для мультфильма снятого режиссером Давидом Черкасским по книге Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».
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