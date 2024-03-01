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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Губернатор Ямала прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Губернатор Ямала прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Горизонт развития страны на ближайшие шесть лет и подробный план по всем ключевым сферам жизни общества — таков, по мнению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, главный тезис послания президента страны Федеральному собранию.

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