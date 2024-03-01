Губернатор Ямала прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Горизонт развития страны на ближайшие шесть лет и подробный план по всем ключевым сферам жизни общества — таков, по мнению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, главный тезис послания президента страны Федеральному собранию.
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