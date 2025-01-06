В начале наступившего года подвергся травле депутат Государственной Думы Олег Анатольевич Матвейчев.
Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»
Комментарии
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Александр Рожков
Этот хайрлушка добросовестно обсирает на каждом углу и Подоляку и Царева. Ведь они, бяки, позволяют себе критику! Как они смеют?
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34 мин.
ВН
Валерий Николаевич
Гр. Хайруллин противоречит себе сам. В статье с пеной у рта убеждает всех, что Матвейчев имеет право на свое мнение по мигрантскому вопросу, при этом подчеркивается, что это не просто человек, а, едрен матрон, депутат! А другие люди должны свое мнение засунуть в...щель, тем более, что они не депутаты, а то ли военные, то ли корреспонденты. Да уж...
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16 мин.
владимир малыхин
подобострастность,чинопочитание автора слух режет
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11 мин.
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