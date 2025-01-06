Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»

ВН

Валерий Николаевич

Гр. Хайруллин противоречит себе сам. В статье с пеной у рта убеждает всех, что Матвейчев имеет право на свое мнение по мигрантскому вопросу, при этом подчеркивается, что это не просто человек, а, едрен матрон, депутат! А другие люди должны свое мнение засунуть в...щель, тем более, что они не депутаты, а то ли военные, то ли корреспонденты. Да уж...