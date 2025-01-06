Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Добро, пусть так и будет. Необходимо узбеку предоставить российское гражданство и забрать сюда. Взамен выслать без пр...Помог русским - в...
  • владимир малыхин
    подобострастность,чинопочитание автора слух режетКоц и Котенок - «...
  • Врам Тавризов
    Чужой  нефтяной танкерный флот не просто деньги берет за флаг, а обирает по полный - этот флот один из самых дорогих ...Британия пыталась...

Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»

Коц и Котенок - «девушки третьей категории» «После использования не забудьте уколоться»

В начале наступившего года подвергся травле депутат Государственной Думы Олег Анатольевич Матвейчев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Этот хайрлушка добросовестно обсирает на каждом углу и  Подоляку и Царева. Ведь они, бяки, позволяют себе критику! Как они смеют?
Ответить
34 мин.
ВН
Валерий Николаевич
Гр. Хайруллин противоречит себе сам. В статье с пеной у рта убеждает всех, что Матвейчев имеет право на свое мнение по мигрантскому вопросу, при этом подчеркивается, что это не просто человек, а, едрен матрон, депутат! А другие люди должны свое мнение засунуть в...щель, тем более, что они не депутаты, а то ли военные, то ли корреспонденты. Да уж...
Ответить
16 мин.
владимир малыхин
подобострастность,чинопочитание автора слух режет
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх