В Мордовии по инициативе полицейских и общественников состоялся студенческий турнир «Что? Где? Когда?»

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, и Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в Мордовии прошел турнир «Что? Где? Когда?» среди студентов факультетов среднего профессионального образования вузов региона.
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