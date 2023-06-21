В Мордовии по инициативе полицейских и общественников состоялся студенческий турнир «Что? Где? Когда?»

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, и Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в Мордовии прошел турнир «Что? Где? Когда?» среди студентов факультетов среднего профессионального образования вузов региона.