В Тюменской области полицейские пресекли реализацию немаркированной табачной продукции

В ходе оперативной работы сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии во время получения очередной партии товара задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции, предназначенной для последующей реализации.