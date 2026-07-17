Интервью с Ксенией Собчак признано главным доказательством в уголовном деле Ильи Ремесло

В расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении блогера Ильи Ремесло по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России, ключевым доказательством стало его интервью журналистке Ксении Собчак.
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