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FiNE NEWS

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Интервью с Ксенией Собчак признано главным доказательством в уголовном деле Ильи Ремесло

В расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении блогера Ильи Ремесло по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России, ключевым доказательством стало его интервью журналистке Ксении Собчак.

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