Удары ВС РФ по газовому заводу и логистическому центру на Украине показали на видео

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен удар беспилотника «Герань-4 Сикер» по логистическому объекту в селе Березна Черниговской области, а также по газоперерабатывающему предприятию в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.