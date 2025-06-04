На северо-западе Челябинска на весь день отключат водоснабжение

В Калининском районе Челябинска отключат воду на 15 часов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводной сети, завтра, 5 июня, с 9:00 до 23:59 будет приостановлено водоснабжение в Калининском районе.