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На северо-западе Челябинска на весь день отключат водоснабжение

На северо-западе Челябинска на весь день отключат водоснабжение

В Калининском районе Челябинска отключат воду на 15 часов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводной сети, завтра, 5 июня, с 9:00 до 23:59 будет приостановлено водоснабжение в Калининском районе.

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