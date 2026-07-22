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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эй Джей Дибанца: «Могу попасть в защитную сборную. Сосредоточен на обороне, раньше немного ленился»

1-й номер драфта форвард «Уизардс» Эй Джей Дибанца получил свое место за счет высокого атакующего потенциала.

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