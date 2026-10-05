Правительство предлагает сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Правительство предлагает с 2027 года изменить параметры топливного демпфера, сократив размер компенсаций нефтяным компаниям за поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок.
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