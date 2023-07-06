Впереди планеты всей: новые инициативы госсекретаря Бельгии

Вера смелых

"Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего", как говорится... Вот ТАКОЕ,дорвавшись до власти, может дорваться и до красной кнопки... Посмотреть только, какие адмиралы и генералы в юбках и на каблуках в Пентагоне ошиваются, - эти по тупости могут и Армагеддон устроить... А в НАТО кто рулит по гендерной разнарядке?! Страшнючие то ли бабищи в форме, то ли трансгендеры. Читаешь про их звания, должности и что от них зависит, и выпадаешь в осадок! Так что с одной стороны вроде и хорошо, а с другой - обезьяны с гранатой это плохо...