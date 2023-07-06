Высшая школа злословия Вот, видите? Это женщина, если кто не понял. Здесь еще можно так говорить? А то, говорят, вы некоторых особо прогрессивных местах за подобное определение можно и схлопотать по передней части головы! Особенно, если, не приведи Господь, ошибешься.
Впереди планеты всей: новые инициативы госсекретаря Бельгии
Комментарии
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Андрей Зайцев
А как сэйчас поживают товарищи гомосэксуалисты? Ии сейчас трудно, товарищ Сталин. (советский фольклор).
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14 час.
Вера смелых
"Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего", как говорится... Вот ТАКОЕ,дорвавшись до власти, может дорваться и до красной кнопки... Посмотреть только, какие адмиралы и генералы в юбках и на каблуках в Пентагоне ошиваются, - эти по тупости могут и Армагеддон устроить... А в НАТО кто рулит по гендерной разнарядке?! Страшнючие то ли бабищи в форме, то ли трансгендеры. Читаешь про их звания, должности и что от них зависит, и выпадаешь в осадок! Так что с одной стороны вроде и хорошо, а с другой - обезьяны с гранатой это плохо...
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7 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
А причём здесь Советский Союз, или просто привязать к негативу? Да тебя бы урод не было, если бы не было СССР. Фильтруй базар конверсионщик.
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6 час.
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