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Что теперь носят в Париже: 9 вещей, которые заменят привычные тренды

Что теперь носят в Париже: 9 вещей, которые заменят привычные тренды

Парижская неделя моды закончилась, а вот уличная мода только начинает смотреть на следующий сезон. В Париже широким брюкам приходится конкурировать с округлыми силуэтами, классические джинсы уступают место сложному дениму, а чёрную кожу разбавляют винные, красные и баклажановые оттенки.

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