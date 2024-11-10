Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в Бразилии: «Он не оставил никому шансов и показал всем, кем является на самом деле»

Штайнер высказался о победе Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу. Бывший руководитель «Хааса» считает, что выступлением в Интерлагосе Макс нанес удар по моральному настрою своего главного конкурента в борьбе за титул Ландо Норриса и остальным своим соперникам.