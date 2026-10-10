Конгрессвумен Луна: дизельная сделка США и России принесет пользу американцам

Дизельная сделка между США и Россией принесет «огромную пользу» американскому народу. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.
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