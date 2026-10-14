Около 12 млн человек необходимо привлечь на рынок труда в России до 2032 года для заполнения новых рабочих мест и замещения уходящих на пенсию (с) вице-премьер ГоликоваУгадайте с одного раза, где их будут находить.
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Где сцука объявления "Требутся сотрудники (список специальностей), местные жители в приоритете" ? Только черно#опых завозят целыми аулами б****!
Вернуть статью " За тунеядство" , надеюсь что сразу рабочие руки найдутся.