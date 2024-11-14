Снижение на Мосбирже и ожидание ускорения инфляции в США. Обзор финансового рынка от 14 ноября

Мировой нефтяной рынок столкнется с излишком более 1 млн баррелей в день в следующем году, поскольку спрос в Китае продолжает снижаться, сообщает МЭА Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.